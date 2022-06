Gave transformatie van een familieappartement

De stap van aftands naar luxe is helemaal niet zo groot, zoals je kunt zien is er in deze ruimte niets dramatisch veranderd. Toch is rechts en links een wereld van verschil. Het verschil zit hem met name in de afwerking en materiaalkeuze. Voeger was links in, nu is rechts in. Je waant je door de nieuwe stijl in een chique appartement, en dat is ook zo! Samen met een expert kun je snel je eigen droomappartement inrichten.