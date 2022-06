12 ideeën voor een kleine en moderne keuken

De keuken noemen we ook wel het hart van het huis. Een plek om allerlei activiteiten te ontplooien: zoals koken, ontspannen ontbijten en gezellig een spelletje doen aan de keukentafel. Je ziet direct aan de looks van de keuken wat de persoonlijkheid van de eigenaar is. Een keuken is ook een mooie manier om te pronken met je smaak. Je vrienden en familie vinden dat leuk.

We hebben soms toch ook wel wat behoefte aan inspiratie, daarom nemen je mee langs 10 voorbeelden van kleine keukens met een moderne look, want met een kleine keuken mag je ook best pronken. Kijk snel met ons mee naar de ideeën!