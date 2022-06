Voor & na: Van tweegezins- naar eengezinswoning in Thüringen

Vandaag laten we je de transformatie van een twee- naar een eengezinswoning in Blecherode zien. Het architectenbureau Ebert is gespecialiseerd in nieuwbouw, maar eveneens in de restauratie van oude gebouwen, zoals kerken. Deze combinatie maak dit bureau de uitgelezen kandidaat om het bewuste gebouw eens goed onderhanden te nemen. Het was een pand dat nodig toe was aan vernieuwing, want het had al enige tijd leeggestaan en de bouwstijl, zoals je zult zien, was ietwat gedateerd. Om het gebouw weer helemaal 2015-proof te krijgen heeft architectenbureau Ebert zijn beste beetje voor gezet. Laten we snel kijken hoe dit architectenbureau een prachtig huis voor de toekomst wist te creëren.