13 fabuleuze entrees van kleine huizen

Ook al heb je een klein huis dan dit betekent nog niet dat je geen goed ontworpen entree kunt creëren om warmte, moderniteit en stijl toe te voegen aan je huis. Dat is belangrijk want de voorgevel is immers ook het visitekaartje van je huis. Met een goed ontwerp, de juiste materialen en kleuren, kun je een spectaculaire entree maken ook wanneer er niet al teveel ruimte is.

In het Ideabook van vandaag, presenteren we 13 ideeën die zeker een goede bron van inspiratie zullen vormen om je huidige of volgende voorgevel te vernieuwen en decoreren. Met verrassende combinaties van natuursteen, hout en glas of kleurstellingen. Met weinig middelen kun je je entree zoveel mooier maken! Kijk met ons mee naar deze prachtige entrees… .