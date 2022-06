Een exclusieve meergezinswoning

Op deze afbeelding krijgen we een blik in het twee verdiepingen tellende huis. Ook in het huis is de populaire minimalistische stijl gehanteerd. Daarnaast zien we veel wit in de open ruimte. De lichte houten vloeren zorgen voor een ontspannen sfeer in dit mooie appartement. Transparantie is een belangrijk concept in de hedendaagse architectuur en dit concept zien we dan ook uitgewerkt in dit interieur. Van boven is goed te volgen wat er beneden gebeurd. Dit laatste is natuurlijk handig als je kinderen in huis hebt.