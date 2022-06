44 palletideeën die je direct kunt kopiëren

Recycling is een van de meest gebruikte toepassingen op het vlak van meubels en we zien hier steeds vaker de industriële pallet verschijnen. Een zeer voordelige optie ook vanwege de lage materiaalkosten. Eenvoudig en ingetogen; met een beetje handigheid maak je er de prachtigste meubels mee die ook nog eens goedkoop, duurzaam en ecologisch zijn. Laat je creativiteit stromen en maak ook een paar van die unieke meubels voor in jouw huis of tuin. Ze zijn mooi rustiek en zorgen voor een industrieel tintje. Dus haal er een paar op bij een nabijgelegen bouwterrein, ontmantel ze en ga aan de slag!

Ter inspiratie hebben we n dit artikel een overzicht voor je gemaakt met een overzicht van de meest creatieve originele en mooie palletmeubels die je zelf kunt maken.