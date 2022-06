Voor & Na: Een kindvriendelijk houten huis aan de Rijn

Waar vroeger de vliering was vinden we hier een ruim opgezette slaapkamer. Het bijzondere aan deze ruimte is het multifunctionele gebruik ervan, want naast de slaapruimte vinden we hier ook een ligbad dat als onderdeel van de kamer vlak naast het raam geplaatst is en open blijft naar de rest van de ruimte. Zo is de eigentijdse luxe compleet die deze verbouwing aan de sprookjesachtige omgeving en idyllische woning toegevoegd heeft. Niet alleen met kindvriendelijke maar ook met volwassen elementen zijn hier zo drie gezinswoningen ontstaan die naast alle moderne voorzieningen ook de natuurlijke omgeving in zich weten te integreren tot een speels, praktisch en stijlvol geheel.

