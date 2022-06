Oude glorie hersteld: de metamorfose van een villatuin

De woning komt als een mooie eenheid over en overtuigt direct. In de tuin achter zagen we een schitterende combinatie tussen de bestaande bomen en struiken en een nieuw tuinontwerp waarbij de oude stenen uit de tuin hergebruikt zijn. Hiervoor zien we deze grote stenen terugkomen als sierrand voor bij de voortuin. Daarnaast zien we de reeds bekende tegels en verderop stuiten we op een hek. Dit laatste zorgt voor de nodige privacy. De bomen, opvallend veel in aantal, creëren voor en achter in de buitenruimte een vriendelijke en gastvrij sfeer: echt een plek waar je gezellig met vrienden en familie kunt vertoeven! Het huis heeft zelf ook iets dat heel benaderbaar overkomt. Het is daarom niet zo gek dat we dol zijn op het huis en zijn schitterende tuinen!

Met deze laatste foto nemen we afscheid van je, maar niet getreurd, want we nemen je snel mee naar een ander mooi project: een wildernis die weer een prachtige droomtuin werd.

Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en trends. Stay inspired!