Een ongelooflijke transformatie van een badkamer

De wastafel van zojuist was niet om aan te zien, maar moet je deze zien: wat een prachtig exemplaar! De grote spiegel erboven weerkaatst veel licht en dit maakt de kamer ruimtelijk. Onder de wastafel zien we handige opbergruimte. Het mooie is dat, in tegenstelling tot de situatie in de oude staat, deze opbergruimte nu op een schitterende manier met het meubel geïntegreerd is. Het staat buiten kijf dat je opbergruimte nodig hebt, maar die mag best een beetje mooi weggewerkt zijn. In deze badkamer vind je daarvoor een schitterend ontwerp!