Voor en Na: 5 renovaties om te kopiëren

Er zijn een aantal redenen te verzinnen voor een grote ingrijpende renovatie. De gezinssamenstelling kan veranderen waardoor je je huis moet aanpassen, je woonwensen kunnen door de jaren heen veranderen of je kan je droomhuis kopen waar je nog net dat kleine beetje aan moet sleutelen. In alle gevallen is het een klus die je weloverwogen en goed voorbereid moet beginnen. Je moet bedenken wat je precies wil, hoe je het wil en of je er de middelen voor hebt. In dit Ideabook een aantal voorbeelden van renovaties waar je geïnspireerd door kan raken en wellicht nog wat van kan leren.