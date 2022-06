Tips voor een Expressief Interieur

Je hebt expressie en je hebt expressie. Deze kamer is een archetypisch voorbeeld van hoe je een interieur volledig kan transformeren in een sfeerkamer, waarin kleurintensiteit, een expressief spel van vormen en een eenvoudige vormgeving kernbegrippen zijn. Bellao gebruikt in dit interieur voor de wand zeer eenvoudige vormen, zoals vierkante en driehoekige tegeltjes, die in een artistiek gemotiveerd patroon, een zo hoog mogelijke kleuren intensiteit moeten bereiken. Wit en blauw constateren prachtig en brengen een hemelse zachtheid aan in deze kamer. De gele pilaar is een mooie variatie in het kleurenpalet van deze kamer, waardoor deze meer op een schilderij dan op een slaapvertrek lijkt. Wat ook opvalt, is het moderne, minimalistisch gevormde tv-meubel, dat een ietwat organische ronding in zijn vormgeving heeft. Je kunt er zelfs persoonlijk spullen in kwijt. Als iemand je vraagt hoe een slaapkamer in een eclectische ontwerpstijl eruit ziet, dan kun je deze foto laten zien, want deze kamer is het voorbeeld van een geslaagd eclectisch ontwerp.