10x douche en bad in één!

Ontspannen onder de douche is natuurlijk fantastisch. Al zweert de ander misschien toch bij een groots, luxe en heerlijk warm bad op een zondagmiddag. De voor- en nadelen aan beiden zijn er zeker, al blijft het punt dat beiden een heerlijke vorm van ontspanning zijn. 's Ochtends kunnen we er heerlijk wakker worden, 's avonds frissen we ons even op voordat we het bed in kruipen. De één is perfect om onder af te koelen na een stevige work-out, de ander is ideaal wanneer je even een half uurtje wilt verdwijnen in je eigen hoofd. Een badkamer moet een plek van bezinning zijn.

Maar waarom zouden we het niet combineren? Een douchebad is zonder meer een goede vondst voor beide wensen. Het is een klassiek ontwerp, dat afstamt uit de tijd dat een douche nog niet apart werd gezien van het bad. Daarom zullen we in dit Ideabook veel vormen van het douchebad laten zien in de klassieke uitvoeringen, al zijn er ontwerpers die een geheel nieuwe kant op durven te gaan.