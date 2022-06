Traditionele woning met klasse

Deze woning is gebouwd in de prachtige badplaats Aberdeenshire St Cyrus. Het is een vrijstaande woning gemaakt van traditionele bouwmaterialen. Dit is een van de 15 vrijstaande woningen, omgeven door oude stijlmuren, deze doen denken aan het middeleeuwse Engeland. We kunnen dus wel zeggen dat we hier te maken hebben met een gevestigde traditie die heel goed samengaat met een moderne woning die traditionele trekken in de gevel heeft. De twee garagedeuren zijn erg handig want zo kun je dus makkelijk twee bolides stallen. Hebben we trouwens al gezegd dat de bewoners erg trots zijn op hun gazon, dat is natuurlijk ook wel een beetje een Engels trekje, maar het is niet zonder reden, want in de zomer houden ze hier erg gezellige buurtfeesten! Hier kun je meer mooie ideeën ontdekken!