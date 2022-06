8 kleine maar charmante keukens

We hebben het allermooiste voor het laatst bewaard, namelijk deze basic keuken met oosterse invloeden en ingetogen looks. Het aanrechtblad heeft een grijze marmeren look en past door zijn tekening erg mooi bij de monotone tinten die we verder in de keuken zien. We zijn ook onder de indruk van de zwarte keukenkasten, die hebben een diepe, zwarte tint. De afzuigkap is zeker een unicum en past door zijn minimalistische look goed in de setting. Deze keuken is de laatste die we je laten zien in dit ideabook, maar de trip gaat verder: met deze mooie terrassen!

