Een Industriële Woning in Tokio

Het ruime drie-slaapkamerappartement beslaat zo’n 165 vierkante meter en is ontworpen door de gerenommeerde Japanse designstudio Yukuido. De woonkamer heeft op het eerste gezicht niet de karakteristieke Japanse trekken, maar als je beter kijkt, dan zie je dat de vormgeving van dit interieur zeer basic is. Dus er is iets van de minimalistische tendens in dit interieur geslopen. De industriële lamp is handig verstelbaar en schenkt je het nodig licht, terwijl je daar in die prachtige stoel gaat zitten lezen. En wat dacht je van die prent aan de muur? Die geeft deze kamer echt een artistieke sfeer. De bank oogt lekker comfortabel en dat is hij ook. Plof er maar op neer! We kunnen in deze industriële kamer het beste van twee stijlen zien, want aan de ene kant zien we de eenvoud die we vaak in de typische Japanse binnenhuisarchitectuur tegenkomen: die traditionele raamkozijnen spreken daarvan, en aan de andere kant zien we de typische industriële kenmerken, waar de lamp en de stoel ambassadeurs van zijn.