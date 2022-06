Een bungalow om verliefd op te worden!

Je kunt zien dat er in dit huis zeer goed aan de details gedacht is. Deze kamer, eetkamer annex keuken, heeft daardoor een harmonieuze look: echt een eenheid. De modulaire kasten tegen de wand aan, hebben qua vorm een verbinding met het plafond. Links zien we in de module, moderne keukenapparatuur, waarmee je als kok goed uit de voeten kunt. En dan hebben we natuurlijk nog het kookeiland, waaraan je lekker met vrienden en vriendinnen kunt koken.

We vinden deze kamer best wel eclectisch, let maar eens op de hanglampen, de vaas op de modulaire kast rechts en de mooie combinatie tussen het lichte hout, de zwarte natuursteen en de witte wanden. Deze kamer is een wereld op zich!