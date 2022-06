Voor en Na: een nieuwe en verfrissende tuin

Je ziet hier het complete plaatje inclusief het zwembad. Let vooral ook even op het huis waar de tuin bij hoort. Wat een schitterend geheel! Erg leuk is ook het dakterras waardoor je nog een mogelijkheid hebt om op een hele andere manier van de tuin te genieten. De prachtige stijl waarin het huis is vormgegeven lijkt ook wel de inspiratiebron geweest voor de tuin. Daarmee is een perfecte balans gecreëerd die in de oude situatie niet te zien was. En dat hier kinderen wonen (of kleinkinderen op bezoek komen) mag duidelijk zijn. Naast lekker zwemmen, kunnen ze zich ook heerlijk uitleven op de trampoline in de tuin.