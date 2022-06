Inspiratie voor een Speels en Kleurrijk Interieur

Het hoogtepunt van het appartement is de keuken. Dit vertrek werd verdeeld in twee rijen die parallel lopen aan elkaar. Donkerbruine houten kasten domineren de kamer en zien er erg stijlvol uit. Om een bepaalde frisheid aan de kamer te geven kreeg de smalle muur een mintgroene kleur. De horizontale RVS-beugel wordt gebruikt om voorwerpen mee aan de muur te bevestigen. Via diverse keukenaccessoires wordt een eclectisch geheel gecreëerd, waardoor het concept van de keuken bijzonder hedendaags geworden is. De wastafel is wit, rechthoekig, en staat zeer goed bij het venster. Door de natuurlijke lichtinval en de juiste positionering van de wasbak is het fijn om in deze keuken te werken.

Tot zover de tour door het appartement. Hopelijk hebben de afbeeldingen je geïnspireerd. Veel creatief plezier gewenst!

