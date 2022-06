5 geweldige low budget make-overs!

Is je huis, of een bepaalde kamer, toe aan een make over? Maar heb je het idee dat je daar absoluut het budget niet voor hebt? Think again! In dit Ideabook laten we je zien dat je door middel van kleine aanpassingen en een minimale investering een kamer een complete make over kunt geven en deze van een lelijk eendje tot een mooie zwaan kan omtoveren.