Voor en Na: een kleine badkamer prachtig verbouwd

Een kleine badkamer hoeft niet het einde van de wereld te betekenen. Met de juiste expert kun je een zeer complete badkamer krijgen op een heel klein oppervlakte. De Duitse interieurarchitect Jürgen Lübcke heeft in dit geval een badkamer van slechts 7,5 vierkante meter om laten toveren in een aantrekkelijke omgeving waarin ruimte is voor een bad, een douche, toilet en daarnaast ook nog wat kastruimte. Misschien denk je nu wel na over je eigen kleine badkamer. Stop met dromen en ga lekker inspiratie opdoen en wie weet kun jij ook zeer binnenkort genieten van een heerlijke nieuwe badkamer. Maar eerst gaan we even een kijkje over de grens nemen!