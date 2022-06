Top 5 van de week: een perfect huis voor 48.000 euro!

Als er iets is dat we belangrijk vinden is het een schoon en georganiseerd huis. Ongeacht je inrichting en stijl zorgt een schoon huis er altijd voor dat het fijn thuiskomen is. Bovendien is het voor je lichaam en geest ook niet rustgevend om in een rommelige of vieze ruimte te zitten. Helaas weten we ook dat we niet altijd de tijd, en het geduld, hebben om alles altijd even goed op orde te houden.

Toch is het mogelijk om, zonder een schoonmaak-obsessie te creëren, een aantal routinematige taken in te voeren die voorkomen dat je woning een chaos wordt. Nog een pluspunt: zo bespaar je ook weer tijd wanneer de grote schoonmaak weer eens aan de beurt is. Wat je nodig hebt? Zo’n 5 à 10 minuten per dag. In dit Ideabook delen we enkele suggesties die ervoor kunnen zorgen dat je huis schoner en netter wordt!

Hopelijk kunnen we je een eindje op weg helpen zodat jij straks in een handomdraai je huisje schoon kunt hebben. Kijk je met ons mee?