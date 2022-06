3D-printerdecoraties van Studio Dakika

Miniatuurfiguren hebben een belangrijke plek in onze cultuur. We spelen er mee als we jong zijn en we verzamelen ze als we ons interieur gaan inrichten. Deze figuren laten zien hoeveel verschillende vormen er uit een Dd-printer gehaald kunnen worden. Eigenlijk is het aantal vormen onbeperkt, omdat deze vormen in een computer ontworpen worden. Hoe meer fantasie hoe meer vormen er uit de printer rollen! Je ziet dat er veel verschillende kleuren mogelijk zijn, maar de ontwerpen die we hier zien zijn duidelijk monochroom (één kleur). Het is ook mogelijk om een tekst onder een buste te laten 'printen'. Je fantasie slaat toch op hol als je deze sculptuurtjes ziet. Maar er is meer mogelijk…