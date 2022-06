Kleine woningen, kamers en appartementen vinden we overal in Nederland: oude grachtenpanden, studentenkamertjes, zolderwoningen, eenkamerappartementen etc. Zelfs als we meer dan genoeg te besteden hebben heeft iedere woning wel een ruimte dat eigenlijk te klein is naar onze zin. Vandaag gaan we je erbij helpen je kleine woning of minikamertje een zee van ruimte te geven door middel van de creatieve interieurs en opbergmeubels van onze experts.