Creatieve woonideeën: bijzondere lampen

Misschien niet zo voor de hand liggend, maar toch een feit dat iedereen zal herkennen: lampen zijn niet alleen maar praktische objecten die licht geven waar we het nodig hebben… Natuurlijk is dit de meest belangrijke reden voor de aanschaf en plaatsing van zo'n object in ons interieur, maar een blik in de lampenafdeling van een woonwarenhuis laat al snel zien dat er meer aan de hand is. Waar een aantal goedgeplaatste spots of leds aan het plafond genoeg zijn om iedere ruimte te verlichten snakken velen van ons naar meer, wat de ruime keuze aan vormen, stijlen en kleuren lamp verklaart. Licht is namelijk niet een puur functionele zaak waar “aan” en “uit” de enige belangrijke factoren zijn. Licht is sfeer, stijl, warmte, gemak, effect, decoratie: alles wat we maar willen. Om aan al onze wensen te voldoen is er een grote variatie aan vormen, soorten, kleuren en functies lampen ontwikkeld die zelfs die wensen vervullen waarvan je niet wist dat je ze had! De meest unieke, bijzondere en originele lampen van de hand van onze experts willen we jullie hier dan ook laten zien: lees verder en laat je verrassen en op nieuwe en creatieve ideeën brengen voor jouw interieurverlichting.