Een zwart-witte villa met soul.

Voordat we binnen gaan kijken werpen we eerst een korte blik op de plattegrond. We zien dat de garage geïntegreerd is in het gebouw en direct verbonden met de bijkeuken die vervolgens naar de woonkamer leidt. Op de begane grond is een gastentoilet, een studeerkamer en een ruime open woonkamer. Ook vinden we er een eetkamer en keuken. Boven bevinden zich drie slaapkamers en een grote badkamer. Het is 136 vierkante meter in oppervlakte en biedt daarbij het gezin alle ruimte! Samen met een expert ontwerp je snel je droomhuis! Laten we dan nu snel even binnen gaan kijken.