15 muren met water om van te dromen

Muren met waterfonteinen zijn een decoratieve optie voor zowel binnens- als buitenshuis. Ze zijn een genot voor alle zintuigen aangezien ze beweging, licht en geluid bieden in de ruimte waar ze zich bevinden. En er is geen geluid zo ontspannend als dat van klaterend water. Alsof je je naast een bergbeekje bevindt. Sprankelend en verfrissend. In dit ideabook van vandaag tonen we je 15 prachtige ontwerpen van muren met waterfonteinen en vertellen we je hoe en waar je zo'n muur kunt plaatsen en hoe je hem decoreert. Laat je inspireren dankzij deze wondermooie designs en begin alvast je eigen muur met waterval te maken.