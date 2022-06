Accessoires uit het Midden-Oosten: Nomadisch Handwerk

Deze kommen zijn van een prachtige eenvoud en vallen op door hun diepe zwarte kleur. De kleur van inkt, die nodig is bij het schrijven. Dit laatste doen nomaden over het algemeen niet, want hun cultuur is gebaseerd op mondeling overlevering, via gezangen en verhalen. Maar denk niet dat deze verhalen elke maand weer anders zijn, want deze verhalen zijn stevig verankert in vaste formules, waardoor de essentie van het verhaal steeds gewaarborgd blijft. Mondeling overlevering heeft daarnaast een ander voordeel: je hoeft geen archief mee te zeulen. Deze kommen zijn ook qua vormgeving tot de essentie beperkt. Je ziet dat ze perfect in elkaar passen, waardoor ze eenvoudig mee te nemen zijn en weinig ruimte in nemen. Daarnaast is het teakhout, waarvan ze gemaakt zijn, erg licht, waardoor de last eenvoudiger te dragen is. Door hun kleur passen ze goed in diverse interieurs, licht of donker, een match is er vrijwel direct.