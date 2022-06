Vrolijke Decoratie: Zachtaardige Knuffelbeesten

Vroeger hadden we allemaal een lievelingsknuffelbeer. Het maakte niet uit of deze groot of klein was, want het ging om het gevoel dat je erbij kreeg. De namen van onze speelgoeddieren spraken boekdelen over onze ontluikende kinderfantasie. Die knuffels hebben we bewaard, soms hebben deze een speciale plek in ons huis. De ontwerpers van de knuffels die we in dit artikel behandelen tappen in op de sentimenten van vroeger, waardoor deze dieren erg populair zijn. Hun knuffels zijn zowel bedoeld als home decoration, en ook als speelgoed voor kinderen. Jong en oud mogen genieten van deze beesten. We blijven tenslotte allemaal een beetje kind. Laten we deze leuke dieren eens van dichtbij gaan bekijken.