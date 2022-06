6 grote ideeën om te gebruiken in een kleine binnenplaats

Heb je een kale muur in de tuin? Profiteer hiervan en maak een verticale tuin. Bij een verticale tuin hangen verschillende planten in speciale houders aan de muur. Leuk is het om te kiezen voor planten met een lekker geur of voor planten met een opvallende bladvorm Het is maar net wat je zelf mooi vindt.

Laat het aanleggen over aan een professional. Zij weten precies welke planten geschikt zijn voor een verticale tuin en kunnen je helpen bij de aanleg.