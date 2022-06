Wonen in een prachtige oude garage

Binnen vind je werkelijk waar een inrichting die zijn weerga niet kent. Kijk eens hoe schitterend het interieur is vormgegeven! Industriële en moderne elementen zijn ook hier weer in een perfecte balans gebracht. Enerzijds krijg je het idee van een loft, maar ook de associatie met een moderne nieuwbouwwoning wordt gewekt. Een prachtige oplossing is de strakke open haard die de woonkamer en de keuken van elkaar scheidt. Een groot voordeel is dat die aan beide kanten warmte en gezelligheid uit kan stralen. Dus of je nou op de bank zit, aan de eettafel de krant doorneemt of druk aan het koken bent: de haard is nooit ver weg!