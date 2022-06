Voor en Na: de fenomenale modernisering van een woning

Een woning moderniseren is op zich niet zo heel erg moeilijk, maar een beetje gevoel voor en verstand van stijl is natuurlijk wel belangrijk. En vaak is het zo dat de stijl die mensen zelf dan weten te bedenken, een interieur net iets te oubollig of net iets te saai maakt. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat dit ook het geval was bij het huis waar we vandaag een kijkje gaan nemen. De Duitse interieurarchitect Jürgen Lübcke, waarvan we op homify al vaker projecten voorbij hebben zien komen, is aan de slag gegaan om een fenomenale modernisering tot stand te brengen.