Schaduwdoeken voor tuin of terras

Zonnezeilen en schaduwdoeken worden de laatste tijd een steeds vaker gezien design voor tuin, terras of balkon. Hoewel het idee van een doek of zeil als zonwering ook in ons land niet nieuw is, is de vorm, het ontwerp en het gebruik ervan wel compleet vernieuwd – naar het voorbeeld van zonnigere continenten zoals Australië en de VS. In plaats van de gebruikelijke zonneschermen en parasols kun je met een schaduwdoek een slanke, plaatsbesparende en stijlvolle vorm in je tuin of over je terras spannen waaronder je veilig tegen de regen en uit de zon van een warme dag kunt genieten. Hoe prachtig dit er uit kan zien vind je hieronder…