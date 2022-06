Design Trends: Waanzinnig Interieur

We sluiten af met deze gezellig kamer, waarin we verschillende stijlen tegenkomen: strak en minimalistisch, Scandinavisch en eclectisch. Het interieur an sich kunnen we typeren als eclectisch, omdat alle genoemde stijlen kriskras door elkaar gebruikt worden. Dit laatste resulteert direct in een vrolijke speelsheid. De computer is overduidelijk van het merk met het mooie appeltje erop, dat natuurlijk bekend staat om zijn minimalistische of tijdloze design, maar deze wordt heel eenvoudig gecombineerd met dat kastje vol met prullaria, dat zó een eclectische verzameling van objecten wordt. Een ander eclectisch element is het behang, dat het hele interieur een mintgroene zachte tint geeft, waardoor er een fijne rust in de kamer hangt. Deze kamer bewijst, dat veel stijlen heel goed te combineren zijn, als je maar creatief denkt en vooral durft!

