Modern en Strak: Inspiratie voor een Blinkend Interieur

Het vorige interieur was vrij koel, maar deze kamer doet qua koelte ook een aardige duit in het zakje. Het metalen tafeltje met de glasplat geeft de kamer een moderne, hedendaagse vibe. De grijze vloerbedekking zorgt echter voor een industriële touch. De stoel is uitzonderlijk, want men ziet ze niet vaak in deze kleur uitgevoerd. Het blauw heeft een zuiver aura, dat een rustgevende invloed op je gemoed heeft, daarom past de stoel goed in een relaxruimte, waarin je even lekker tot jezelf kunt komen. Dit moderne & strakke design is uiteenlopend, maar beiden zijn heel populair en hedendaags, dat is dan ook direct hun overeenkomst!

Tot zover de voorbeelden van modern en strak design. We hopen dat je geïnspireerd bent!

