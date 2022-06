De verbouwing van deze woning wil je niet missen!

Er bestaan talloze aanpassingen en renoveringen om een huis om te toveren naar een droomwoning. Zo kan je je woning al veranderen met slechts enkele accessoires of meubels. Lijkt je dit maar saai en wil je het échte werk zien? Jelle de Jong architekten is een architectenbureau, gevestigd in Lemmer. Het team, bestaande uit vijf medewerkers en drie directieleden, probeert met zijn ideeën mooie projecten te creëren. Jelle de Jong architekten heeft achting voor de omgeving waarin een gebouw wordt geplaatst.

Door het oude te verrijken met iets nieuws, worden er originele en bijzondere projecten gecreëerd. De verbouwing van dit woonhuis in Oranjewoud is een zo'n project. We laten je de verbouwing van het woonhuis zien; hoe het ervoor en erna uitziet. Herken jij de woning terug?