Met deze 8 eenvoudige Feng Shui tips kun je veel geld besparen!

Een rode muur, licht groene objecten of het hebben van en paarse deken of kussens trekt in deze theorie welvaart aan. Maar let op dat je kleuren kiest die bij jou passen, want het is belangrijk dat je je comfortabel voelt en het geen geforceerde inrichting wordt.

Heb jij hulp nodig bij het inrichten van jouw woning? Aarzel dan niet om een interieurontwerper te raadplegen; zij hebben namelijk alle tips in huis om van jouw woning een pareltje te maken.