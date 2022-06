homify Pro: Barokke Schoonheid voor in de Tuin

Deze sculptuur draagt de naam: 'De Zonnebloem' en heeft een zonnige uitstraling in het straatbeeld, zelfs als er donkere wolken overdrijven, zoals op de afbeelding te zien is. Misschien gaat er regen vallen, maar de zonneschijn komt vanzelf weer terug, dus we hoeven ons daar niet druk om te maken. Deze sculptuur staat naast de openbare weg en heeft een mooie Barokke vormgeving, die toch ook heel modern aandoet. Dat is nu juist de kracht van deze sculptuur. Het is een kunstwerk, dat perfect past in een ruime tuin, waardoor die een luxe en authentieke uitstraling krijgt.