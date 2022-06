Voor en Na: van verschrikkelijke slaapkamer naar slaapparadijsje

Herken jij je eigen slaapkamer in dit geheel of ben jij wel gezegend met een wat mooiere plek om te slapen? We kunnen ons in ieder geval erg goed voorstellen dat slapen nou niet een van de meest aangename activiteiten was in dit huis. Wat een bende! Het bed is nauwelijks als zodanig herkenbaar en als je naar de gordijnen kijkt dan krijg je bijna tranen in je ogen. Het behang is trouwens ook weinig inspirerend en laten we maar zwijgen over de rommeltafel die voor nachtkastje door moet gaan. Dit is geen slaapkamer, maar dit is een rommelhok.