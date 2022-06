8 spectaculaire appartementen met ruimtebesparende ideeën

Laten we kijken in een klein appartement in Rome. Achter deze mooie keuken is een ruimte gecreëerd om te slapen. Om ruimte te sparen . Een elegante en mooie indeling!

Vooral in steden zijn de woningen niet groot en de keukens vaak klein. Het is altijd lastig om een kleine ruimte zo goed mogelijk in te delen. In deze keuken loopt het aanrecht aan de linkerkant rond naar binnen. Een mooie en elegante manier om ruime te besparen. Meer ruimtebesparende oplossingen voor je keuken vind je in dit Ideabook.