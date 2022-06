6 originele ideeën voor beton in de keuken!

Originele ideeën voor beton in de keuken. Misschien denk je in eerste instantie wel: wat voor onzin is dat! En dat kunnen wij ons ook erg goed voorstellen, want verder dan een betonnen keukenvloer kom je aanvankelijk niet. Maar als je er even beter voor gaat zitten, dan kom je tot de ontdekking dat beton ook prima gebruikt kan worden als aanrechtblad of als onderdeel van de opbouw van je keukenkastjes.

Daarom hebben we 6 hele leuke voorbeelden voor je op een rijtje gezet. En als je die hebt gezien, weten we bijna zeker dat je helemaal verkocht bent. Kijk mee naar dit leuke overzicht waarin we het werk van een aantal creatieve experts laten zien.