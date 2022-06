Wandstickers & Deurmatten: Makkelijke Interieurmode

Deze muurdecoration heet Stockholm. De afbeelding toont natuurlijk veel meer dan enkel de muurdecoratie, ook de stoel, de vloer en de prachtige bloemen en bloemblaadjes hebben een grote rol in dit interieur. Let ook op de houten balkjes waarop de bloembakjes staan. Vooral dat kussentje op de stoel is een leuk detail! Het centrale punt is natuurlijk de muurdecoratie, die doet denken aan de vormgeving die ontstond aan het einde van de jaren '70 van de vorige eeuw. Deze stijl is in essentie modernistisch, waarbij functionaliteit, minimalisme of eenvoud, kernbegrippen zijn. In deze context krijgt deze oude vertrouwde modernistische vormgeving een totaal nieuw charisma. Het is niet verwonderlijk, dat deze muursticker goed past in dit interieur, want deze heeft eveneens een minimalistische vormgeving. Kortom, ze matchen makkelijk.