Een zeer originele en unieke gezinswoning!

Op de eerste foto zag je al dat er het grondplan van het huis als het ware ‘een hapje’ mist. Juist op die plek is het terras opgesteld in de achtertuin en binnenshuis zorgt dat er een leuke hoek is ontstaan waarin de fraaie eetkamer is ondergebracht. Het interieur sluit overigens ook naadloos aan bij het beeld dat de buitenkant oproept: een mooie combinatie tussen moderne en rustieke elementen.

De grote eettafel is geschikt voor acht personen en met de fraaie lichtinval is het een feest om hier aan tafel te mogen schuiven. Persoonlijk zijn we trouwens erg onder de indruk van de prachtige buffetkast die is geplaatst.