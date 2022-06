Basic Interieur Design: Studio Novo

Tegenwoordig is het helemaal in om je keuken in minimalistische stijl uit te laten voeren. Op deze afbeelding zie je daar een voorbeeld van. Het keukeneiland is een witte kubus en is een echt voorbeeld van het design van de 21ste eeuw. Het is minimalistisch, maar niet qua omvang. Je zou kunnen zeggen, dat de vormgeving op het punt van volume juist zeer uitgesproken is. Het abstracte, geometrische karakter van de keukenmeubels is opvallend en imponerend. De ontwerper van deze open keuken gebruikt het houten rek en de houten vloer als tegenwicht voor het abstract-geometrische karakter van het keukenmeubilair, waardoor een zekere harmonie en warmte ontstaat in het interieur.

Tot zover onze tour langs de interieurs en het nieuwste design van Studio Novo. Hopelijk ben je geïnspireerd en gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan. Veel succes!

