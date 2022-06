homify Pro | Woondesign van de 21ste Eeuw

Steeds vaker zien we dat mensen veel aandacht besteden aan zogenaamde relaxzones, die zowel in als rond het huis kunnen worden gerealiseerd. Op deze afbeelding zien we een goed voorbeeld van zo'n relaxzone. De ontwerper van deze ruimte heeft een complete bar gemaakt, waaraan je met meerdere mensen een leuke avond kan doorbrengen. Een bijzonder element is de wand achter de bar, deze is versierd met een bijzondere structuur, die bestaat uit gekleurde wijnkoelers. Het kleurenpatroon is variabel, dit houdt in dat je zelf kunt bepalen hoe deze wand eruit komt te zien. De bar zelf is een bijzondere combinatie van ongepolijst hout met een kader van wit hout, dat een minimalistische vormgeving heeft. De barkrukken zijn ook monochroom en hebben een ietwat futuristisch vormgeving, die mooi afsteekt bij het hout dat juist heel basic is. De balken op het plafond geven het vertrek een rustieke aanblik, en de lampen die er aan hangen – gewoon een gloeilamp aan een stroomdraad – versterken het basale karakter van de ruimte. We zien dus twee belangrijke stijlelementen: futuristisch minimalistisch design in combinatie met ongepolijst basic hout.