Moderne fluorescente verlichting (TL-verlichting) voor de keuken

Fluorescente verlichting op de juiste plekken krijgen in de keuken is een belangrijk issue en kan eigenlijk niet zo lichtjes opgevat worden. Want met een goede functionele verlichting kunnen we beter zien, vooral ook wat we doen en wanneer we bezig zijn achter het gasfornuis bijvoorbeeld. Of gewoon als we aan tafel zitten en graag iets willen lezen onder het genot van een kopje thee of koffie. Zoals te zien is op het plaatje komt deze keuken weinig licht te kort. Een van de grote voordelen is dat de keuken van zowel natuurlijk daglicht als fluorescente verlichting kan profiteren. Voor overdag kan dit dus zeker (extra) energiebesparend zijn.