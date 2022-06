Stijlvolle wandverlichting: Marokkaanse wandlampen

Dit is een prachtig stuk dat rechtstreeks uit een bekend plaatsje in Marokko, Marrakech, komt. Wanneer er goed gekeken wordt, kan men zien dat deze (wand)lamp een prachtige moorse uitstraling heeft. Dat is voornamelijk te zien aan het middelste gedeelte van de (wand)lamp met de puntige uiteinden - die ook wel erkers genoemd worden. Het materiaal van de (wand)lamp is gemaakt van roestkleuring metaal en het mooie glaswerk is gemaakt van doorzichtig en gekleurd glas. Zoals te zien is op het plaatje brengt het glaswerk de verlichting heel mooi en sfeervol naar buiten toe.

Wat deze (wand)lamp ook nog zo bijzonder maakt is dat het niet alleen geschikt is voor elektrische verlichting maar ook voor kaarsverlichting. Aan één kant van de (wand)lamp zit er namelijk een deurtje dat opengeklapt kan worden en waardoor de fitting of de kaarsen in geplaatst kunnen worden. Wel zo prettig als er een veelzijdige keus is bij deze prachtige verlichting.