We geloven er absoluut in dat de zomer volgend jaar weer terugkomt! In dit geval en ook voor de hopelijk nog gouden oktobermaand kun je zeker nog wat leuke dingen toevoegen aan je terras. Dat dat dan niet al teveel geld zou moeten kost of teveel werk zou moeten zijn, snappen we, dus daarom hebben we 14 goede en makkelijke ideeen om te kopiëren in jouw tuin voor je verzameld.