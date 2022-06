Voor en Na: verouderde badkamer wordt wellnessparadijsje

De nieuwe badkamer laat een waar wow-effect zien, tenminste dat was onze reactie wel! Een hele fraaie eigentijdse badkamer is ontstaan waar sfeer en stijl voorop staan in plaats van het kille gevoel dat je in de oude ruimte kreeg. De moderne stijl wordt op aangename wijze vergezeld door een rustiek tintje. En zie vooral ook hoe fraai het effect is van de kastruimte. In tegenstelling tot de oude witte kast, is het geheel nu heel erg mooi geïntegreerd in de ruimte.