Buitenkeuken Ideeën | Koken in de tuin

Je zult je bij het lezen van deze titel misschien afvragen waarom we in Januari al ingaan op het ontwerp van buitenkeukens in de tuin of op het terras. Met de winter nog maar net begonnen en het voorjaar nog ver weg is de regenachtige, koude en kale tuin uit onze gedachten verdreven en zijn we hard bezig met ons interieur gezellig, warm en vrolijk te maken. Toch zijn er goede redenen om nu al aan onze tuinen, balkons of terrassen te denken, waaronder de belangrijke stelregel dat het voorjaar en het najaar de beste momenten zijn om een nieuwe tuin aan te leggen en nieuwe beplanting aan te brengen. In deze jaargetijden is de grond namelijk goed vochtig, is er geen vriesgevaar en verdampt het water ook niet uit de aarde door warm zomerweer: zo kan het nieuwe groen onder ideale omstandigheden wortel schieten en uitgroeien zodat je 's zomers al van een weelderige tuin kunt genieten. De nieuwe aanleg van een tuin is dus iets waar je gedurende de winter of de zomer juist al over na dient te denken om snel het beste resultaat te bereiken. Wees er dus op tijd bij en denk nu al na over de mogelijkheden voor jouw tuin of terras! De buitenkeuken is hierbij een nieuwe, populaire trend voor grote maar ook kleinere tuinen die het plezier van buiten leven letterlijk tot in je achtertuin brengt. Vandaag willen we jullie de mogelijkheden laten zien en je vast op weg helpen de exotiek van het terrasleven voor de zomer buitenshuis te halen!