Kasteelramen: de sfeermaker voor ieder landhuis

Een van de bekendste stijlen voor kozijndecoratie is de Georgiaanse stijl. Deze stijl was gangbaar in Groot-Brittannië en de Amerikaanse koloniën tijdens de regering van koningen George I, II, III en IV (1714-1830). Niet geheel middeleeuws dus, maar zeker van respectabele ouderdom en zeer geschikt voor oude landhuizen. Georgiaanse kozijnen bestaan uit glazen panelen die in een rasterpatroon zijn aangebracht in een houten raamwerk. Destijds was dat de meest praktische manier om ramen te produceren en werden dit soort ramen in allerlei gebouwen gebruikt, tot aan simpele arbeiderswoning toe. Tegenwoordig hebben Georgiaanse ramen echter een chique, antieke uitstraling.